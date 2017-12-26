Картина дня: самолёты в Турцию, новые планы на сквер Волкова и «трали-вали»

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник. 26 декабря.
В городской управе чиновники озвучили новые планы по скверу Волкова. Строительство аквапарка, о котором только на минувшей неделе говорил градоначальник, отменяется.
Из Калуги в Турцию обещают весной пустить самолёты. Об этом рассказал губернатор Анатолий Артамонов. Название перевозчика он отказался сообщать. Поэтому трудно предположить, какие цены установят на билеты.
Калужан попросили не жаловаться на песок в городе. Власти говорят, что лучше грязь, чем аварии и падения на льду.
А на предстоящих в марте президентских выборах калужанам пообещали «трали-вали». Артамонов верит, что явка будет высокая.
Между тем в Калуге бывших узников фашизма собираются выселить из новых квартир. Областные власи говорят, что деньги на уже выданные сертификаты не перечисляют из федерального бюджета.
|
Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев 22.12.2017 20:00
Картина дня: нападение собак и фуфайка в унитазе 20.12.2017 20:00
Картина дня: название для новой дороги и афёры в ЖКХ 19.12.2017 20:00
Картина дня: Дед мороз приехал, ёлки – на подходе 18.12.2017 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: