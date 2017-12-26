Картина дня: самолёты в Турцию, новые планы на сквер Волкова и «трали-вали»

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник. 26 декабря.

В городской управе чиновники озвучили новые планы по скверу Волкова. Строительство аквапарка, о котором только на минувшей неделе говорил градоначальник, отменяется.

Из Калуги в Турцию обещают весной пустить самолёты. Об этом рассказал губернатор Анатолий Артамонов. Название перевозчика он отказался сообщать. Поэтому трудно предположить, какие цены установят на билеты.

Калужан попросили не жаловаться на песок в городе. Власти говорят, что лучше грязь, чем аварии и падения на льду.

А на предстоящих в марте президентских выборах калужанам пообещали «трали-вали». Артамонов верит, что явка будет высокая.

Между тем в Калуге бывших узников фашизма собираются выселить из новых квартир. Областные власи говорят, что деньги на уже выданные сертификаты не перечисляют из федерального бюджета.