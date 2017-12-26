В Калуге бывших узников фашизма собираются выселить из новых квартир

79-летняя Александра Александрова в декабре получила последнее прудпреждение от застройщика.
Как мы рассказывали, в жуткой ситуации оказались бывшие малолетние узники фашизма. Застройщики собираются выселить их из новых квартир, которые пожилые люди приобрели по сертификатам областного министерства труда и социальной защиты. Дело в том, что за последние два года сертификаты так и не были оплачены. В министерстве заявляют, что деньги на эти цели из федерального бюджета не поступают.
Застройщики пожилым людям дали 30 дней на оплату жилья, срок истекает в январе 2018 года. В противном случае с ними в одностороннем порядке расторгают договоры.
Эту тему мы подняли в понедельник, 25 декабря, на брифинге губернатора. Главе региона журналисты «Калужского перекрёстка» передали список узников, которые в буквальном смысле через неделю окажутся на улице.
- Я обещаю вам, что по каждой вот этой фамилии мы внимательно разберёмся. Их тут, тем более, не так уж и много, - ответил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - На сегодняшний день, действительно, у нас есть такая проблема. Надо посмотреть, какой социальный статус у этих людей, которые когда-то являлись малолетними узниками. Я как-то вам рассказывал, что в доме моей мамы немцы жили два года. Она тоже имеет основание к тому, чтобы считать себя малолетним узником, но она не нуждается в том, чтобы ей предоставляли сейчас жильё, у неё есть дом. Надо разобраться. Не так, чтобы огульно. Часто очень мы наблюдаем такую картину, когда не дети, а чаще всего внуки эти вопросы инициируют. Это нечестно.
К слову, сертификаты на приобретении квартир в Калужской области выдавали только нуждающимся в улучшении жилищных условий бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Отстаивать своё право на их получение им приходилось в суде.
Фото автора и Сергея Константинова.
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