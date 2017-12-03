В Калуге 80-летнюю узницу концлагерей грозят выселить на улицу

На днях на телеканале НТВ вышел сюжет о 80-летней жительнице Калуги, которую грозят выселить на улицу.

В сюжете сообщается, что в ближайшее время пожилая женщина, которая является узником концлагерей, может быть выселена на улицу из-за неоплаты местными чиновниками жилищного сертификата. Застройщик якобы больше ждать не собирается, и у женщины осталась неделя.

- По информации калужских чиновников, из федерального бюджета финансирование по этим сертификатам не осуществляется, а в региональном бюджете денег нет, - сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

СК начал собственную проверку.