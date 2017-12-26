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«Трали-вали» пообещали калужанам на выборах президента

26.12.2017 12:49 29 1894 Елена Французова
«Трали-вали» пообещали калужанам на выборах президента

В марте следующего года предстоят выборы президента. В понедельник, 25 декабря, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ вновь напомнил калужанам об обязательном участии в голосовании.

- Я ещё раз хочу сказать и нисколько не боюсь какой-либо критики: идти на выборы является обязанностью гражданина любой страны, в том числе России, - подчеркнул он. - Мы обязаны, мы должны ходить на выборы. Почему? Перед кем мы обязаны? Прежде всего, перед своими детьми. Если мы остаёмся безучастными в решении этих наиважнейших вопросов, от которых зависит будущее, то мы наплевательски относимся к будущему своих детей, внуков, тех, кто будет жить потом, после нас. Мы часто критикуем власть за то, что нам кажутся неправильными какие-то решения и политика. Ну, если мы критикуем, давайте пойдём и скажем, что мы не согласны. Зачем тогда критиковать? Пойти и сказать: «Мы не согласны!». И своим голосом выразить своё отношение. Я ж не говорю, что мы обязаны прийти и проголосовать за такого-то кандидата. Нет!

Артамонов прогнозирует, что явка на президентских выборах будет высокая.

- Почему-то у меня такое внутреннее ощущение, что на эти выборы люди пойдут. Уже и солнышко, во-первых, будет светить. Март. В это время почти никто не ездит на юга. Кто-то зимний отдых любит, съездил, а кто-то ждёт, когда наступит апрель. Вот мы в конце апреля должны полететь из Калуги в Турцию. Посмотреть друг на друга, там какие-то пряники купить, кофе попить, чай. Мы обязательно на всех избирательных участках организуем трали-вали – всё это будет. Единственное, мы раньше совершали ошибки, когда на площадях организовывали большие концерты. Для выборов это вредно. Все туда приходят, никто не взял паспорт, никто рядом не живёт. Поэтому и говорит: «Ну, ладно, лучше я концерт посмотрю, чем пойду домой». Все концерты будут на избирательных участках! И мне кажется, что всё будет хорошо.

В понедельник, 25 декабря, на брифинге журналисты поинтересовались, не хочет ли глава региона выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост:

- А кто мне скажет? Владимир Владимирович мне точно не скажет! Он очень разумный человек. Больше мне сказать никто не может. Если вы скажете, то я откажусь. Потому что у нас есть хороший президент, имеющий колоссальный опыт, имеющий такой характер, который, думаю, это в общем-то говоря, один раз в 100 лет такие люди рождаются. Я по-доброму преклоняюсь перед тем, как он стойко сносит все невзгоды и нападки, которые на него обрушиваются порой. Просто молодец. Я думаю, нам лучшего президента не надо.


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Тэги: общество выборы анатолий артамонов

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