Аквапарка не будет: чиновники озвучили новые планы по скверу Волкова

Как мы писали, на прошлой неделе городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ заявил на Совете старейшин о возможности строительства в сквере Волкова аквапарка.
Однако в городской управе во вторник, 26 декабря, нам рассказали о проекте «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории сквера им. Волкова». Аквапарк этим документом не предусмотрен.
Реализовать проект планируют в два этапа.
Первый включает в себя строительство футбольного поля, беговых дорожек, легкоатлетического сектора за футбольными воротами, одноэтажного административного здания и зрительских трибун.
На втором этапе установят 4 крытых теннисных корта, 2 площадки для игры в волейбол и баскетбол, велосипедную дорожку.
Однако средств на реализацию проекта в бюджете 2018 года не запланировано.
- Ведутся работы по поиску инвесторов для строительства объекта, - сообщает пресс-служба городской управы.
За последние годы во что только не предлагали превратить сквер Волкова чиновники. В «Фейсбуке» калужанин Юрий Юрьев даже сделал специальную подборку на эту тему.
То хотели построить здесь новый Театр кукол, то - Сити-парк. Бывший городской голова Константин Баранов обещал сквер превратить в аналог московского парка имени Горького. В 2016 году обещали возвести стадион и теннисные корты.
Напомним, в прошлом году в сквере Волкова демонтировали старые спортивные объекты. Но и по сей день взамен ничего не появилось.
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