Калужан попросили не жаловаться на песок в городе

Улицы и тротуары в Калуге продолжат посыпать песком, хотя многим жителям и не нравится грязь под ногами. Об этом сообщает во вторник, 26 декабря, городская управа Калуги.
– Сейчас мы часто слышим замечания, что в городе на дорогах и тротуарах много песка, – считает городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Но лучше песок, чем ДТП и травмированные люди.
По его словам, погода в праздничные дни ожидается благоприятная, однако городским службам поручено быть готовыми к неожиданностям.
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