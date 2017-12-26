Калужан попросили не жаловаться на песок в городе

Улицы и тротуары в Калуге продолжат посыпать песком, хотя многим жителям и не нравится грязь под ногами. Об этом сообщает во вторник, 26 декабря, городская управа Калуги.

– Сейчас мы часто слышим замечания, что в городе на дорогах и тротуарах много песка, – считает городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Но лучше песок, чем ДТП и травмированные люди.

По его словам, погода в праздничные дни ожидается благоприятная, однако городским службам поручено быть готовыми к неожиданностям.