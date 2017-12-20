Картина дня: нападение собак и фуфайка в унитазе

Рассказываем, какими новостями запомнилось 20 декабря.

Бродячие собаки покусали беременную калужанку возле детской больницы, куда она ночью привезла старшую дочь. Женщина написала заявление на имя главного врача, а Следственный комитет начал собственную проверку.

Новый светофор устанавливают на Правом берегу. Местные жители сообщили о начале работ на перекрёстке улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда.

Из-за спущенной в унитаз фуфайки фекалиями затопило подвалы. Коммунальные ужасы из Боровского района.

Угнать за несколько минут: как у калужан воруют автомобили. Полиция рассказала о случаях, произошедших в последние дни.

Главную ёлку украсили в Калуге. По ссылке можно полюбоваться новогодней красавицей у театра.

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