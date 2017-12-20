Картина дня: нападение собак и фуфайка в унитазе

Рассказываем, какими новостями запомнилось 20 декабря.
Бродячие собаки покусали беременную калужанку возле детской больницы, куда она ночью привезла старшую дочь. Женщина написала заявление на имя главного врача, а Следственный комитет начал собственную проверку.
Новый светофор устанавливают на Правом берегу. Местные жители сообщили о начале работ на перекрёстке улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда.
Из-за спущенной в унитаз фуфайки фекалиями затопило подвалы. Коммунальные ужасы из Боровского района.
Угнать за несколько минут: как у калужан воруют автомобили. Полиция рассказала о случаях, произошедших в последние дни.
Главную ёлку украсили в Калуге. По ссылке можно полюбоваться новогодней красавицей у театра.
|
Режим повышенной готовности вводят в Калужской области 20.12.2017 11:59
Предновогодний фитнес, или Выходим на финишную прямую 20.12.2017 09:35
Картина дня: название для новой дороги и афёры в ЖКХ 19.12.2017 20:00
Калужский омбудсмен попросил Путина о масштабной амнистии 19.12.2017 10:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: