Бродячие собаки покусали беременную калужанку возле больницы

Следователи начали проверку по факту нападения бродячих собак на беременную женщину в Калуге.
- Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что беременная калужанка пострадала от укусов бродячих собак на территории детской больницы, - рассказали нам в среду, 20 декабря, в региональном управлении Следственного комитета. - По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по статье «Халатность».
Женщина приехала в больницу около 1 часа ночи за машиной скорой помощи, на которой госпитализировали её старшую дочь. На территорию ее пропустили охранники.
- Пройдя немного вперед в сторону приемного покоя, я увидела бегущие ко мне три огромные собаки, они выскочили неожиданно и набросились моментально, - приводит слова пострадавшей женщины «Московский комсомолец».
По данным издания, женщина отбивалась от собак около 5 минут, ей на помощь пришёл охранник. Места укусов обработали в приёмном покое. Сейчас решается вопрос, нужно ли женщине делать уколы от бешенства.
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