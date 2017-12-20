Бродячие собаки покусали беременную калужанку возле больницы

Следователи начали проверку по факту нападения бродячих собак на беременную женщину в Калуге.

- Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что беременная калужанка пострадала от укусов бродячих собак на территории детской больницы, - рассказали нам в среду, 20 декабря, в региональном управлении Следственного комитета. - По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по статье «Халатность».

Женщина приехала в больницу около 1 часа ночи за машиной скорой помощи, на которой госпитализировали её старшую дочь. На территорию ее пропустили охранники.

- Пройдя немного вперед в сторону приемного покоя, я увидела бегущие ко мне три огромные собаки, они выскочили неожиданно и набросились моментально, - приводит слова пострадавшей женщины «Московский комсомолец».

По данным издания, женщина отбивалась от собак около 5 минут, ей на помощь пришёл охранник. Места укусов обработали в приёмном покое. Сейчас решается вопрос, нужно ли женщине делать уколы от бешенства.