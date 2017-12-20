Новый светофор устанавливают на Правом берегу

В Калуге начались работы по установке светофоров на перекрёстке улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда. В среду, 20 декабря, фото выложил в группе Правобережья в социальной сети «ВКонтакте» Юрий Аганичев.
Когда именно светофоры заработают, пока не сообщается.
Напомним, завершить строительство новой Шопинской дороги и работы на улицах Генерала Попова и Фомушина обещают к концу года.
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