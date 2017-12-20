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Из-за спущенной в унитаз фуфайки фекалиями затопило подвалы

20.12.2017 15:20 15 3037 Дмитрий Ивьев
Из-за спущенной в унитаз фуфайки фекалиями затопило подвалы

В Ермолино в домах № 238 и 214а на улице Русиново забилась канализация. Зловонные стоки несколько дней текли в подвалы и залили хранящееся там имущество. Пострадали заготовленные на зиму овощи, инструменты и другие вещи. Жильцы жаловались на невыносимую вонь в квартирах.

По информации водоканала, колодцы забились из-за самих жителей: кто-то смыл в унитаз фуфайку.

Собственными силами достать её не удалось, пришлось подключать калужских коллег, сообщает в среду, 20 декабря, газета «Боровские известия».


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Тэги: жкх

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