Из-за спущенной в унитаз фуфайки фекалиями затопило подвалы

В Ермолино в домах № 238 и 214а на улице Русиново забилась канализация. Зловонные стоки несколько дней текли в подвалы и залили хранящееся там имущество. Пострадали заготовленные на зиму овощи, инструменты и другие вещи. Жильцы жаловались на невыносимую вонь в квартирах.

По информации водоканала, колодцы забились из-за самих жителей: кто-то смыл в унитаз фуфайку.

Собственными силами достать её не удалось, пришлось подключать калужских коллег, сообщает в среду, 20 декабря, газета «Боровские известия».