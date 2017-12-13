Картина дня: подорожание проезда, убийство зубра и рейтинг вузов

Рассказываем, какими новостями запомнилось 13 декабря.
Проезд по одному из платных участков Киевской трассы скоро подорожает в два раза. Дорожники пока коротко комментируют ситуацию.
Актёр Андрей Федорцов, известный многим по роли Васи Рогова, протестировал трактор калужского умельца. Подробнее об изобретателе читайте в следующем номере газеты «Калужский перекресток».
В Козельске 12 декабря начался суд над троими мужчинами, которых обвиняют в убийстве зубра и зубрёнка. У самих охотников совсем другая версия.
Рейтинг вузов: калужский университет оказался на 77 месте.
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Картина дня: без катка и электричества 12.12.2017 20:00
Картина дня: губернатор высказался о платной парковке 11.12.2017 20:00
Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах 08.12.2017 20:00
Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов 07.12.2017 20:00
Картина дня: ехать на Олимпиаду или нет? 06.12.2017 20:00
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