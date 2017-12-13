Картина дня: подорожание проезда, убийство зубра и рейтинг вузов

Рассказываем, какими новостями запомнилось 13 декабря.

Проезд по одному из платных участков Киевской трассы скоро подорожает в два раза. Дорожники пока коротко комментируют ситуацию.

Актёр Андрей Федорцов, известный многим по роли Васи Рогова, протестировал трактор калужского умельца. Подробнее об изобретателе читайте в следующем номере газеты «Калужский перекресток».

В Козельске 12 декабря начался суд над троими мужчинами, которых обвиняют в убийстве зубра и зубрёнка. У самих охотников совсем другая версия.

Рейтинг вузов: калужский университет оказался на 77 месте.

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