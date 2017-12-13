Главная > Новости > Происшествия

Репортаж из зала суда: троих мужчин обвиняют в убийстве зубра и зубрёнка

13.12.2017 17:54 4 1805 Оксана КОЛОСОВА
Репортаж из зала суда: троих мужчин обвиняют в убийстве зубра и зубрёнка

Во вторник, 12 декабря, в Козельске начался суд по делу об убийстве зубрицы и зубрёнка. Оно было совершено на территории национального парка «Угра» 2 октября 2016 года.

Подсудимых трое: Александр Гавриков, Сергей Маркевич и Игорь Алексухин. Все они проживают в деревне Дешовки Козельского района.


Справа налево: подсудимые Александр Гавриков, Сергей Маркевич и Игорь Алексухин.

Поначалу расследованием занималась полиция. Спустя два месяца дело передали в Следственный комитет. Его взяли на контроль сначала областная прокуратура, а затем – Генеральная по личной просьбе министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО.

Позже, когда выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела – Александр Гавриков – является военнослужащим, расследованием занялся Военный следственный отдел СКР. По этой же причине судебное следствие проводит судья 95-го гарнизонного военного суда.

Сергей Маркевич в прошлом служил в полиции, Игорь Алексухин работал в структуре МЧС.

- Виновными в совершении данного преступления себя не признаём, - заявили подсудимые на первом судебном заседании. – Охоту на краснокнижных животных мы не совершали.

- 2 октября 2016 года я обследовал территорию Березичского лесничества. В 7 часов утра я уже находился на территории национального парка, - рассказал в суде старший государственный инспектор по охране территорий НП «Угра» Артур ГАЛСТЯН. Он является одним из главных свидетелей по этому делу. – Проехал, послушал, постоял – тишина, никого нет. Начало светать, было 7:45. Я отправился на кормушку для зубров. Звери в тот день туда не приходили, поэтому я решил доехать до другой кормушки. В этот момент услышал резкий карабинный выстрел. Через секунду – второй и третий. Потом четвёртый и сразу за ним – пятый. Минут через 15-20 раздался шестой выстрел, и я понял, что зверя добили.

Артур Галстян созвонился с егерем расположенного по соседству охотничьего хозяйства, поинтересовался, проходит ли там охота. Получив отрицательный ответ, инспектор и его коллеги начали прочёсывать территорию национального парка в поисках охотников. Вскоре они обнаружили УАЗ, припаркованный недалеко от нацпарка.

- По номеру я понял, что автомобиль принадлежит Сергею Маркевичу, - говорит Артур Галстян. – Сначала была мысль сделать засаду возле машины. Но потом подумали, что это всё-таки не наша территория и задержание будет превышением должностных полномочий. Поэтому решили двигаться в том направлении, куда двинулись охотники. Я шёл первым. Вскоре увидел через кусты людей.

У всех троих мужчин за плечами были тяжёлые рюкзаки и оружие. Двоих из них Галстян узнал. Это были Сергей Маркевич и Игорь Алексухин. Инспектор предложил им предъявить документы, дать показания. Но вместо этого охотники побросали рюкзаки на землю и скрылись с места происшествия.

Преследовать их Артур Галстян не стал. Во-первых, потому что знал беглецов лично. Во-вторых, они были с карабинами, а сотрудники нацпарка – без оружия. Рисковать собственной жизнью и жизнью своих коллег Галстян посчитал нецелесообразным.

- Вызвали полицию. Она приехала минут через 50, - продолжает инспектор. – В рюкзаках было свежее, ещё тёплое мясо молодого животного. Предположили, что это телёнок лося. Мне и в страшном сне не могло присниться, что это зубрёнок.

Разговоры о том, что охотники застрелили не лося, а краснокнижное животное, пошли уже на следующий день, но сотрудники национального парка отказывались в это верить.

- На территории национального парка зубры находятся всего четвёртый год, - рассказал на судебном заседании директор НП «Угра» Виктор ГРИШЕНКОВ. – Перед завозом животных мы проводили долгую разъяснительную работу – в том числе и с представителями охотколлективов. Был большой общественный резонанс, об этом много писали СМИ. Мы даже представить не могли, что был убит краснокнижный зверь.

Однако спустя месяц то, что казалось невозможным, нашло подтверждение. 3 ноября в ходе обследования территории егери нашли убитую зубрицу с перерезанным горлом, вырезанным языком и входными пулевыми отверстиями. Возможно, было ещё одно огнестрельное ранение – в голову.

Первая экспертиза, которую проводили в Калужском криминалистическом центре, показала, что обнаруженное в рюкзаках мясо, возможно, принадлежит к семейству оленей.

- По нашему ходатайству была проведена повторная экспертиза в авторитетном научно-исследовательском институте в Москве, которая подтвердила, что это мясо зубра европейского, - говорит Виктор Гришенков. – Данное преступление я считаю очень серьёзным. Оно нанесло большой урон национальному парку, а также людям, которые воспитывали этих животных, можно сказать, как своих детей. Надеемся на справедливое рассмотрение этого дела.

По версии подсудимых, в гибели зубров они не виноваты. Сергей Маркевич сначала говорил, что приехал в нацпарк собирать грибы чага. Правда, позже он признался, что, испугавшись, дал ложные показания, а на самом деле был с приятелями на охоте. Но охотились они на территории частного охотничьего хозяйства, которое граничит с нацпарком. О том, что забрели на охранную территорию, мужчины не знали, поскольку какие-либо указатели в лесу отсутствовали.  

- Фигуранты говорят, что охотились примерно четыре часа, - рассказали нам в Военном следственном отделе. – Неожиданно охотничья собака, которая была с ними, залаяла на кусты. Подсудимые, по их словам, разгребли землю и нашли там мясо разделанного животного. Решили взять его для собак. Разложив мясо по рюкзакам, пошли к машине. Через некоторое время увидели людей, которые им что-то кричали. Они утверждают, что не видели, кто это был. Решили, что это хозяева мяса. Испугались и, опасаясь за свою жизнь, бросили рюкзаки и убежали.

По мнению Сергея Маркевича, Артур Галстян просто-напросто оговаривает его. Дело в том, что мужчины давно и хорошо друг друга знают и даже контактировали по работе.

- Мы познакомились в 1998 году. Я тогда служил в рыбохране, - рассказывает инспектор нацпарка. – Сергей уже работал в полиции, был водителем, выезжал с нами на рейды. Потом вырос по службе, стал руководителем в лицензионно-разрешительной системе. Мы встречались, общались, выезжали в рейды, в бане парились. Водку, правда, не пили.

- Неправду он говорит! – возразил Маркевич. – У нас с ним личные неприязненные отношения. Когда я служил в органах, у него были какие-то претензии по ходу моей работы, когда я кого-то задерживал. Потом он высказывал мне претензии, когда я не приехал строить зубрятник.

- У него есть основания вас оговаривать? – поинтересовался судья.

- Да, - ответил Маркевич.

Однако показания свидетелей говорят о том, что неприязненных отношений между Сергеем Маркевичем и Артуром Галстяном не было. Кроме того, и Маркевич, и Гавриков, и Алексухин были опытными охотниками с 15-летним стажем, а значит хорошо знали территорию и нацпарка, и прилегающих к нему охотничьих хозяйств.

Кстати, в то воскресенье, 2 октября, только один из троих подсудимых – Гавриков – имел путёвку на добычу мелкого зверя. У Маркевича и Алексухина разрешительных документов не было, так что они в принципе не имели права охотиться.

Вряд ли у мужчин была цель поохотиться именно на зубров. Возможно, предполагают следователи, на них вышло стадо животных, а дальше сработали азарт, охотничий инстинкт.

Сегодня допрос свидетелей по этому делу продолжился. Очередное судебное заседание назначено на 14 декабря. Приговор будет вынесен, возможно, уже в пятницу.

Какого наказания требует прокурор, пока неизвестно. Санкция статьи Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено дело, предполагает до 7 лет лишения свободы. Кроме того, руководство НП «Угра» предъявило подсудимым иск на возмещение материального ущерба в размере 950 тыс. рублей.

Мы следим за развитием событий. Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 20 декабря.

Фото автора.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Утонувшего на Вырке рыбака мог спасти кусок веревки 13.12.2017 17:08

Названа причина пожара, из-за которого погибли 7 человек 13.12.2017 16:35

54-летний мужчина сгорел в бане 13.12.2017 15:05

Двух пешеходов сбили в Калуге на переходах 13.12.2017 10:53

Водитель «Ауди» погиб на Киевской трассе 13.12.2017 09:30

13.12.2017 09:24 1773 27
13.12.2017 08:39 1207 13
12.12.2017 09:48 2555 32
Все народные новости →

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 14 декабря, 10:00
Конкурс "Игрушка на Ёлку"
Городской Досуговый центр
чт 14 декабря, 10:30
Конкурс "Символ года - 2018"
Городской Досуговый центр
чт 14 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
чт 14 декабря, 14:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
сб 16 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
пт 15 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
пт 15 декабря, 16:30
Новогодняя фантазия
Детская школа искусств № 4
чт 21 декабря, 16:00
Новогодний праздник у ёлки
Детская школа искусств № 4
чт 28 декабря, 17:00
Новогодний концерт
Детская школа искусств № 4
сб 16 декабря, 11:00
Сделай подарок к Новому году
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 декабря, 12:00
Праздничные новогодние мероприятия
Калуга
вс 24 декабря, 12:00
«Наш веселый Новый год!»
Калуга
сб 16 декабря, 16:00
"Новогодняя история"
Филармония
вс 17 декабря, 11:00
Интерактивный спектакль «Новогодняя мелодия»
Калуга
вт 19 декабря, 12:00
"Новогодняя сказка в старинной усадьбе"
Усадьба Золотарёвых
вт 19 декабря, 17:00
"В ожидании чудес"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
вт 26 декабря, 18:00
"На пороге новый год"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
ср 20 декабря, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 30 декабря, 11:00
"Новогодние приключения в усадьбе Щепочкина"
п. Полотняный Завод, музей
ср 20 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
чт 21 декабря, 18:30
Сеанс Old School Music музыки на Катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 24 декабря, 15:00
«ChristmasParty, или Новогодний Переполох» на катке «Любимый»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 23 декабря, 12:00
«Приключение Ёжика или Новогоднее настроение»
Обнинск
сб 23 декабря, 17:00
Новогодняя ёлка
Рикки-Тикки
вс 24 декабря, 12:00
Новогодняя сказка и воздушное шоу
Крылья, гриль-бар
вс 24 декабря, 13:00
Что такое Новый Год?
Дело в Соусе, кафе
вс 24 декабря, 17:00
Новогодняя сказка для детей и взрослых "Новогодние приключения Снеговика"
Филармония
пн 25 декабря, 19:00
Новогоднее танцевальное шоу с ансамблем танца "Образ"
Филармония
вт 26 декабря, 16:00
Восстание роботов. Спасение Нового года
Филармония
чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок"
Филармония
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
пн 25 декабря, 11:00
«Дед Мороз - Шоу»
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороз"
Дом музыки
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пн 25 декабря, 18:30
"Вот и снова Новый Год"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 15:00
"Здравствуй, праздник Новогодний"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 11:00
Елка в гости зовет
Тарарам, детская игровая площадка
чт 28 декабря, 16:00
"Ёлка в облаках"
"В облаках" детское тайм-кафе
вт 02 января, 12:00
"Чудеса у ёлки"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
ср 03 января, 12:00
"Парад Дедов Морозов"
Центральный парк культуры и отдыха
чт 04 января, 12:00
Чудо-сани-2018
Центральный парк культуры и отдыха
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол

Для детей

чт 14 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
чт 14 декабря, 14:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
пт 15 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
пт 15 декабря, 16:30
Новогодняя фантазия
Детская школа искусств № 4

Концерты

чт 14 декабря, 19:00
"Откровения мужского сердца. Великие русские романсы"
Филармония
пт 15 декабря, 19:00
Новогодние встречи Игоря Кумицкого. "Шоу №1"
Арена КТЗ, ДК
пт 15 декабря, 19:00
От Шуберта до Саксофона
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 15 декабря, 20:00
Концерт Black Transparent Light
Небо, антикафе

Кино

Легенда о Коловрате
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Звёздные войны: Последние джедаи
Тайна Коко
Новости компаний

MetaTrader4 – оптимальный терминал для торговли на Форекс

МегаФон улучшил качество связи в Калужской области

Обновляем зимний гардероб: шопинг по смешным ценам

«Виртуальная АТС» от МегаФона: в помощь бизнесу и клиентам

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Человеческое - Чёрное православие

drughunter 13 ноя 2017 20:07

ЧК - Зоозащитники

Viktorch1311 11 ноя 2017 21:28

Новости партнеров

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

Штрафы ГИБДД — полезное приложение для автовладельцев

ППУ панели для холодильных камер: понятие и преимущества использования

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.