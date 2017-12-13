Репортаж из зала суда: троих мужчин обвиняют в убийстве зубра и зубрёнка

Во вторник, 12 декабря, в Козельске начался суд по делу об убийстве зубрицы и зубрёнка. Оно было совершено на территории национального парка «Угра» 2 октября 2016 года.

Подсудимых трое: Александр Гавриков, Сергей Маркевич и Игорь Алексухин. Все они проживают в деревне Дешовки Козельского района.



Справа налево: подсудимые Александр Гавриков, Сергей Маркевич и Игорь Алексухин.

Поначалу расследованием занималась полиция. Спустя два месяца дело передали в Следственный комитет. Его взяли на контроль сначала областная прокуратура, а затем – Генеральная по личной просьбе министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО.

Позже, когда выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела – Александр Гавриков – является военнослужащим, расследованием занялся Военный следственный отдел СКР. По этой же причине судебное следствие проводит судья 95-го гарнизонного военного суда.

Сергей Маркевич в прошлом служил в полиции, Игорь Алексухин работал в структуре МЧС.

- Виновными в совершении данного преступления себя не признаём, - заявили подсудимые на первом судебном заседании. – Охоту на краснокнижных животных мы не совершали.

- 2 октября 2016 года я обследовал территорию Березичского лесничества. В 7 часов утра я уже находился на территории национального парка, - рассказал в суде старший государственный инспектор по охране территорий НП «Угра» Артур ГАЛСТЯН. Он является одним из главных свидетелей по этому делу. – Проехал, послушал, постоял – тишина, никого нет. Начало светать, было 7:45. Я отправился на кормушку для зубров. Звери в тот день туда не приходили, поэтому я решил доехать до другой кормушки. В этот момент услышал резкий карабинный выстрел. Через секунду – второй и третий. Потом четвёртый и сразу за ним – пятый. Минут через 15-20 раздался шестой выстрел, и я понял, что зверя добили.

Артур Галстян созвонился с егерем расположенного по соседству охотничьего хозяйства, поинтересовался, проходит ли там охота. Получив отрицательный ответ, инспектор и его коллеги начали прочёсывать территорию национального парка в поисках охотников. Вскоре они обнаружили УАЗ, припаркованный недалеко от нацпарка.

- По номеру я понял, что автомобиль принадлежит Сергею Маркевичу, - говорит Артур Галстян. – Сначала была мысль сделать засаду возле машины. Но потом подумали, что это всё-таки не наша территория и задержание будет превышением должностных полномочий. Поэтому решили двигаться в том направлении, куда двинулись охотники. Я шёл первым. Вскоре увидел через кусты людей.

У всех троих мужчин за плечами были тяжёлые рюкзаки и оружие. Двоих из них Галстян узнал. Это были Сергей Маркевич и Игорь Алексухин. Инспектор предложил им предъявить документы, дать показания. Но вместо этого охотники побросали рюкзаки на землю и скрылись с места происшествия.

Преследовать их Артур Галстян не стал. Во-первых, потому что знал беглецов лично. Во-вторых, они были с карабинами, а сотрудники нацпарка – без оружия. Рисковать собственной жизнью и жизнью своих коллег Галстян посчитал нецелесообразным.

- Вызвали полицию. Она приехала минут через 50, - продолжает инспектор. – В рюкзаках было свежее, ещё тёплое мясо молодого животного. Предположили, что это телёнок лося. Мне и в страшном сне не могло присниться, что это зубрёнок.

Разговоры о том, что охотники застрелили не лося, а краснокнижное животное, пошли уже на следующий день, но сотрудники национального парка отказывались в это верить.

- На территории национального парка зубры находятся всего четвёртый год, - рассказал на судебном заседании директор НП «Угра» Виктор ГРИШЕНКОВ. – Перед завозом животных мы проводили долгую разъяснительную работу – в том числе и с представителями охотколлективов. Был большой общественный резонанс, об этом много писали СМИ. Мы даже представить не могли, что был убит краснокнижный зверь.

Однако спустя месяц то, что казалось невозможным, нашло подтверждение. 3 ноября в ходе обследования территории егери нашли убитую зубрицу с перерезанным горлом, вырезанным языком и входными пулевыми отверстиями. Возможно, было ещё одно огнестрельное ранение – в голову.

Первая экспертиза, которую проводили в Калужском криминалистическом центре, показала, что обнаруженное в рюкзаках мясо, возможно, принадлежит к семейству оленей.

- По нашему ходатайству была проведена повторная экспертиза в авторитетном научно-исследовательском институте в Москве, которая подтвердила, что это мясо зубра европейского, - говорит Виктор Гришенков. – Данное преступление я считаю очень серьёзным. Оно нанесло большой урон национальному парку, а также людям, которые воспитывали этих животных, можно сказать, как своих детей. Надеемся на справедливое рассмотрение этого дела.

По версии подсудимых, в гибели зубров они не виноваты. Сергей Маркевич сначала говорил, что приехал в нацпарк собирать грибы чага. Правда, позже он признался, что, испугавшись, дал ложные показания, а на самом деле был с приятелями на охоте. Но охотились они на территории частного охотничьего хозяйства, которое граничит с нацпарком. О том, что забрели на охранную территорию, мужчины не знали, поскольку какие-либо указатели в лесу отсутствовали.

- Фигуранты говорят, что охотились примерно четыре часа, - рассказали нам в Военном следственном отделе. – Неожиданно охотничья собака, которая была с ними, залаяла на кусты. Подсудимые, по их словам, разгребли землю и нашли там мясо разделанного животного. Решили взять его для собак. Разложив мясо по рюкзакам, пошли к машине. Через некоторое время увидели людей, которые им что-то кричали. Они утверждают, что не видели, кто это был. Решили, что это хозяева мяса. Испугались и, опасаясь за свою жизнь, бросили рюкзаки и убежали.

По мнению Сергея Маркевича, Артур Галстян просто-напросто оговаривает его. Дело в том, что мужчины давно и хорошо друг друга знают и даже контактировали по работе.

- Мы познакомились в 1998 году. Я тогда служил в рыбохране, - рассказывает инспектор нацпарка. – Сергей уже работал в полиции, был водителем, выезжал с нами на рейды. Потом вырос по службе, стал руководителем в лицензионно-разрешительной системе. Мы встречались, общались, выезжали в рейды, в бане парились. Водку, правда, не пили.

- Неправду он говорит! – возразил Маркевич. – У нас с ним личные неприязненные отношения. Когда я служил в органах, у него были какие-то претензии по ходу моей работы, когда я кого-то задерживал. Потом он высказывал мне претензии, когда я не приехал строить зубрятник.

- У него есть основания вас оговаривать? – поинтересовался судья.

- Да, - ответил Маркевич.

Однако показания свидетелей говорят о том, что неприязненных отношений между Сергеем Маркевичем и Артуром Галстяном не было. Кроме того, и Маркевич, и Гавриков, и Алексухин были опытными охотниками с 15-летним стажем, а значит хорошо знали территорию и нацпарка, и прилегающих к нему охотничьих хозяйств.

Кстати, в то воскресенье, 2 октября, только один из троих подсудимых – Гавриков – имел путёвку на добычу мелкого зверя. У Маркевича и Алексухина разрешительных документов не было, так что они в принципе не имели права охотиться.

Вряд ли у мужчин была цель поохотиться именно на зубров. Возможно, предполагают следователи, на них вышло стадо животных, а дальше сработали азарт, охотничий инстинкт.

Сегодня допрос свидетелей по этому делу продолжился. Очередное судебное заседание назначено на 14 декабря. Приговор будет вынесен, возможно, уже в пятницу.

Какого наказания требует прокурор, пока неизвестно. Санкция статьи Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено дело, предполагает до 7 лет лишения свободы. Кроме того, руководство НП «Угра» предъявило подсудимым иск на возмещение материального ущерба в размере 950 тыс. рублей.

Мы следим за развитием событий. Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 20 декабря.

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