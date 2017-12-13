Проезд по платному участку Киевской трассы подорожает в два раза

В среду, 13 декабря, появилась информация о повышении платы за проезд по платному участку трассы М3 «Украина». Как сообщают наши читатели в «Народных новостях», об этом автомобилистов предупреждают по громкой связи на пункте оплаты на 168 километре.

По предварительным данным, проезд подорожает с 25 декабря. Если сейчас за движение по участку со 150 по 173 километры нужно заплатить от 20 до 128 рублей в зависимости от машины и времени суток, то с конца декабря тариф вырастет в два раза. Эти данные, правда, официально пока не подтверждают.

- В декабре после полномасштабной реконструкции открывается вторая очередь - со 174 по 194 километры, - прокомментировали нам ситуацию в пресс-службе ГК «Автодор». - Таким образом, увеличивается длина скоростного участка. Соответственно, увеличивается и плата за проезд.

Официально дату вступления в силу изменений дорожники обещают сообщить позднее. Также пока не сообщается, будут ли в дальнейшем установлены ещё одни пропускные ворота в связи с продлением платного участка.