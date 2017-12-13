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Рейтинг вузов: калужский университет оказался на 77 месте

13.12.2017 11:14 2 912 Дмитрий Ивьев
Рейтинг вузов: калужский университет оказался на 77 месте

Национальный рейтинг вузов России, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен во вторник, 12 декабря проектом «Социальный навигатор» агентства «Россия сегодня».

В 2017 году в список вошли 448 вузов.

- Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта, - рассказали организаторы.

Среди включенных в рейтинг 89 классических университетов Калужский государственный университет занял 77 место. В нашем вузе 43,3% выпускников получают направления на работу, а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов составляет 5,06%.

В тройке лидеров в рейтинге классических университетов Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Национальный исследовательский Томский государственный университет.


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Тэги: образование рейтинг

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