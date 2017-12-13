Вася Рогов протестировал трактор калужского умельца

В субботу, 9 декабря, на телеканале НТВ в программе «Главная дорога» рассказали о калужском умельце Анатолии ШЕЛЯКИНЕ.

- Пока одни мечтают о новой машине, другие строят их сами. Знакомьтесь, «Толик», трактор «Толик», - с этими словами ведущий программы Андрей Федорцов, он же Вася Рогов из сериала «Убойная сила», презентовал ферзиковский трактор.

Местный житель Анатолий Шелякин собрал трактор собственной конструкции с полным комплектом навесного оборудования. И назвал в честь себя «Толиком».

- Анатолий - слишком официально, а Толик - по-свойски, - говорит умелец.

Причём собирал машину по частям из металлолома. Так, сердце трактора - списанный дизель от легкового трактора Т-25, а передние колёса от «Москвича». «Толик» официально признан самодельным транспортным средством.

- Очень мягко идёт, и мотор тихо работает, - говорил, сидя за рулём «Толика», ведущий.

- Да, это трактор и для работы, и для души, - признался Анатолий Шелякин.

Андрей Федорцов в кругу семьи Анатолия Шелякина (Анатолий – крайний справа).

О жизни ферзиковского умельца, его рецепте от пьянства и зарплате конфетами читайте в газете «Калужский перекрёсток», которая выйдет 20 декабря.

Фото: Юрий ШЕЛЯКИН.