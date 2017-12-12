Картина дня: без катка и электричества

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 12 декабря.

В полиции раскрыли информацию, откуда поступали звонки о бомбах в торговых центрах по всей стране, в том числе и в Калуге. В списке стран Сирия, Турция, США, Канада, Казахстан, Узбекистан и Украина.

В Калуге сегодня аварийно отключилось электричество. В одной из поликлиник врачи вынуждены были принимать детей в темноте.

Бомбардировщики Ту-22М3 вернулись из Сирии в Калужскую область на аэродром в Шайковке. Все задачи по борьбе с врагами выполнены, заверяют в Минобороны.

А вот катка в Гостиных рядах в этом году не будет. При этом внятно о причинах никто не говорит.

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