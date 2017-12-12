Картина дня: без катка и электричества

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 12 декабря.
В полиции раскрыли информацию, откуда поступали звонки о бомбах в торговых центрах по всей стране, в том числе и в Калуге. В списке стран Сирия, Турция, США, Канада, Казахстан, Узбекистан и Украина.
В Калуге сегодня аварийно отключилось электричество. В одной из поликлиник врачи вынуждены были принимать детей в темноте.
Бомбардировщики Ту-22М3 вернулись из Сирии в Калужскую область на аэродром в Шайковке. Все задачи по борьбе с врагами выполнены, заверяют в Минобороны.
А вот катка в Гостиных рядах в этом году не будет. При этом внятно о причинах никто не говорит.
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Картина дня: губернатор высказался о платной парковке 11.12.2017 20:00
Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах 08.12.2017 20:00
Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов 07.12.2017 20:00
Картина дня: ехать на Олимпиаду или нет? 06.12.2017 20:00
Картина дня: Путин в калужской больнице 05.12.2017 20:00
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