Бомбардировщики Ту-22М3 вернулись из Сирии в Калужскую область

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во вторник, 12 декабря, выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром в Шайковке в Калужской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, они успешно выполнили авиационные удары по объектам террористов на территории Сирии.

- Грамотное обслуживание и эффективное боевое применение авиационной техники, а также соблюдение безопасности полетов позволили качественно выполнить задачи, поставленные в ходе контртеррористической операции в Сирии, – заявил генерал-лейтенант Сергей КОБЫЛАШ. – Поздравляю личный состав с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования.

Напомним, 11 декабря Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирии. Предположительно, основные силы российской армии вернутся домой в течение месяца.