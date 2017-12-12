Да будет свет: электричество вернули на улицы Калуги

Как мы рассказывали, утром пропало электричество в центральной части Калуги. На нескольких улицах перестали работать светофоры, а в детской поликлинике врачи принимали пациентов во мраке.
Спустя несколько часов электроснабжение было восстановлено.
- От действия защит произошло отключение одной секции шин на распределительном пункте в районе улицы Тельмана, - пояснила ситуацию пресс-служба Калугаэнерго. - Технологическое нарушение стало причиной краткосрочного обесточивания потребителей прилегающих микрорайонов.
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