Да будет свет: электричество вернули на улицы Калуги

Как мы рассказывали, утром пропало электричество в центральной части Калуги. На нескольких улицах перестали работать светофоры, а в детской поликлинике врачи принимали пациентов во мраке.

Спустя несколько часов электроснабжение было восстановлено.

- От действия защит произошло отключение одной секции шин на распределительном пункте в районе улицы Тельмана, - пояснила ситуацию пресс-служба Калугаэнерго. - Технологическое нарушение стало причиной краткосрочного обесточивания потребителей прилегающих микрорайонов.