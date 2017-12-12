МВД рассказало, откуда поступали звонки о бомбах в калужских торговых центрах

Основная часть звонков с угрозами терактов в российских городах осенью 2017 года поступила с мест концентрации террористов в Сирии. Во вторник, 12 декабря, об этом рассказал замглавы МВД России Игорь ЗУБКОВ.
По его словам, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации. Помимо Сирии звонки поступали из Турции, США, Канады, Казахстана, Узбекистана и с Украины.
Всего было зафиксировано 2700 фактов звонков примерно в 190 городах, по каждому из них возбуждено уголовное дело. Ущерб от массовых эвакуаций Зубков оценил в несколько миллиардов рублей, сообщает Meduza.
В Калуге, напомним, массовые эвакуации проходили 20 сентября и 4 декабря. Движение в центре города было парализовано.
Ранее в ФСБ рассказывали, что звонки осуществлялись с помощью IP-телефонии, что затрудняет поиск злоумышленников.
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