МВД рассказало, откуда поступали звонки о бомбах в калужских торговых центрах

Основная часть звонков с угрозами терактов в российских городах осенью 2017 года поступила с мест концентрации террористов в Сирии. Во вторник, 12 декабря, об этом рассказал замглавы МВД России Игорь ЗУБКОВ.

По его словам, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации. Помимо Сирии звонки поступали из Турции, США, Канады, Казахстана, Узбекистана и с Украины.

Всего было зафиксировано 2700 фактов звонков примерно в 190 городах, по каждому из них возбуждено уголовное дело. Ущерб от массовых эвакуаций Зубков оценил в несколько миллиардов рублей, сообщает Meduza.

В Калуге, напомним, массовые эвакуации проходили 20 сентября и 4 декабря. Движение в центре города было парализовано.

Ранее в ФСБ рассказывали, что звонки осуществлялись с помощью IP-телефонии, что затрудняет поиск злоумышленников.