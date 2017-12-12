Каток в Гостиных рядах решили не заливать

Как мы рассказывали, в Калуге в этом году зальют 20 катков. Однако среди них нет катка в Гостиных рядах.
- В этом году мы решили его не заливать, - сообщил нам во вторник, 12 декабря, заместитель директора по развитию Калужской областной филармонии Денис МАРТЫШИН.
Причину он назвать отказался.
Официальный сайт катка закрыт. Последнее сообщение в группе в «ВКонтакте» датируется маем.
В пресс-службе городской управы, куда мы обратились за комментариями, нам пояснили, что каток относится к области. В областном министерстве спорта заверили, что наоборот к городу.
Напомним, что в прошлом году на каток в Гостиных рядах инвесторы потратили 35 миллионов рублей. Министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ и директор Калужской областной филармонии Марина БИРЮКОВА летом 2016 года заверяли журналистов, что искусственный каток в Гостиных рядах должен стать аналогом тех ледовых площадок, которые есть в Москве на Красной площади и в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади.
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