Каток за 35 миллионов открыли в Гостиных рядах

Вечером в среду, 28 декабря, во внутреннем дворе Гостиных рядов в Калуге открыли каток. А 29 декабря он заработает для всех желающих.
Установку катка оплатила одна из калужских частных компаний. Работы обошлись в 35 миллионов рублей.
- Размер ледового поля катка - 40 на 20 метров, - сообщает городская управа. - Специальное холодильное оборудование позволит катку функционировать при уличной температуре до +10°C. Одновременно на катке смогут комфортно находиться 150 человек.
Стоимость посещения катка, напомним, составит от 100 до 250 рублей, прокат коньков – ещё 150 рублей.
Предполагается, что каток просуществует до середины марта, затем его демонтируют и вновь установят на этом месте летнюю концертную площадку «Гостиный двор».
Фото: пресс-служба городской управы.
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