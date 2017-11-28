Картина дня: два происшествия на улице Кирова

На улице Кирова в Калуге накануне маршрутка врезалась в две припаркованные машины. А сегодня появилась запись с камеры видеонаблюдения. Вот как там всё произошло.
4-летний мальчик умер, отравившись лекарством. Под суд пойдёт врач скорой помощи. Медики так и не приехали к ребёнку.
«Лада» сбила лося, перевернулась и врезалась в две встречные машины.
На улице Кирова в районе площади Победы сегодня погиб мужчина.
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