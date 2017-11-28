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«Лада» сбила лося, перевернулась и врезалась в две встречные машины

28.11.2017 09:01 9 3657
«Лада» сбила лося, перевернулась и врезалась в две встречные машины

ДТП, в результате которого погибла лосиха, травмировались два человека и получили повреждения сразу три автомобиля, произошло вечером в понедельник, 27 ноября, на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительным данным, около 17:00 водитель «Лады Приоры», ехавший со стороны Москвы, не смог избежать столкновения с самкой лося, неожиданно выскочившей на проезжую часть дороги прямо перед машиной. От сильного удара автомобиль перевернуло на крышу и вынесло на встречную полосу движения, где он зацепил ещё две машины – «Вольво» и «Ниссан».

- Я двигался со стороны деревни Воробьи, - рассказал нам водитель «Вольво» Сергей Васильевич. - Взял вправо, на кювет – но мне 10 сантиметров не хватило. Он меня багажником черканул по левому боку, а за мной шёл «Ниссан», и тоже увернуться не успел, и врезался в багажник этой «Приоре».

Водитель «Лады» не пострадал. А вот его жена и двухлетний ребёнок получили травмы различной степени тяжести. Медики скорой помощи доставили их в обнинскую клиническую больницу №8. Два других автомобиля получили незначительные повреждения. Лось погиб на месте ДТП.

- Может кормовая база ей не понравилась, - объясняет причину, по которой животное выбежало на дорогу, один из членов Жуковской районной первичной организации общества охотников. - Собак диких много, они лосей гоняют. Без снега, без следов не разберёшь, почему он стал дорогу переходить.

Вес погибшей лосихи 250-300 килограммов. В Жуковском районе на этой трассе подобные драмы бывают регулярно. Только за последние месяцы уже второй случай. К счастью, это ДТП обошлось без человеческих жертв.     

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.


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Тэги: дтп происшествие животные

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