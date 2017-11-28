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Мужчина погиб на улице Кирова

28.11.2017 15:01 2 5186 Дмитрий Ивьев
Мужчина погиб на улице Кирова

Днём во вторник, 28 ноября, на улице Кирова в Калуге из квартиры, расположенной на 5 этаже дома №98, выпал 61-летний мужчина. Тело пенсионера нашли на тротуаре. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

- Телесных повреждений, явно свидетельствующих о криминале, не имеется, в квартире порядок вещей не нарушен, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Он жил с мамой преклонного возраста.

По предварительным данным, мог произойти несчастный случай либо суицид.


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Тэги: происшествие

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