Мужчина погиб на улице Кирова

Днём во вторник, 28 ноября, на улице Кирова в Калуге из квартиры, расположенной на 5 этаже дома №98, выпал 61-летний мужчина. Тело пенсионера нашли на тротуаре. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

- Телесных повреждений, явно свидетельствующих о криминале, не имеется, в квартире порядок вещей не нарушен, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Он жил с мамой преклонного возраста.

По предварительным данным, мог произойти несчастный случай либо суицид.