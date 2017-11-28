Появилось видео аварии с маршруткой на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 27 ноября, на улице Кирова в Калуге микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту №66, врезался в припаркованные машины. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём.
Один из наших читателей прислал видео с камеры наблюдения, на которое попал момент ДТП. Судя по этим кадрам, «Мерседес» едва не задел ребёнка, который находился на тротуаре.
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