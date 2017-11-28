На улице Кирова маршрутка протаранила две припаркованные машины

Днём в понедельник, 27 ноября, на улице Кирова в Калуге в районе перекрёстка с улицей Марата микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту №66, врезался в две припаркованные машины - Volkswagen Passat и Ваз 21140. После этого «Ладу» отбросило в Nissan Qashqai.
В результате ДТП пострадали два человека – 20-летняя пассажирка маршрутки и водитель микроавтобуса, сообщает дорожная полиция.
По сообщениям очевидцев, предполагаемому виновнику ДТП стало плохо за рулём.
- Я сидел в этой маршрутке, - написал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте» Саша Никифоров. - Водитель сначала начал жестко кашлять, потерял сознание и вылетел с дороги. И все, маршрутку остановил столб.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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