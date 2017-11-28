4-летний мальчик умер, отравившись лекарством

В Жуковском районе бывшего врача станции скорой медицинской помощи ждёт суд. Как рассказали во вторник, 28 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета, женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 6 мая 2016 года около 19 часов на станцию скорой медицинской помощи по телефону обратилась жительница Жукова с сообщением об отравлении ее 4-летнего внука лекарственным препаратом.

- В нарушение действующих стандартов выезд бригады к ребенку организован не был, - подчёркивают в СК. - Согласно материалам дела, на телефон скорой помощи поступило более 10 звонков, посредством которых бабушке ребенка давались рекомендации по производству лечебных мероприятий самостоятельно на дому. 7 мая около 4 часов утра ребенок все же был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

На следствии врач признала, что должна была организовать выезд скорой к ребенку на дом, однако, с ее слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады были на выездах. Но, говорят следователи, данная информация своего подтверждения не нашла.

В настоящий момент обвиняемая уже вышла на пенсию. Врачом она проработала 26 лет. По уголовной статье ей грозит штраф в 100-500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до шести лет.