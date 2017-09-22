Картина дня: две жуткие истории и дерзкий ПАЗик

О двух жутких случаях стало известно в пятницу, 22 сентября.
В Калуге боксёр выпивал со старым знакомым, поссорился с ним и начал бить. Тот головой ударился о стол и умер. Виновник, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и вывез его в лес. Нашли убийцу благодаря данным мобильного оператора. Жертва и злоумышленник созванивались незадолго до трагического вечера.
Ещё одна криминальная история произошла в Обнинске. Там четверо мужчин убили военного пенсионера. После этого главарь банды в другом регионе умудрился получить новый паспорт на имя убитого и продал его квартиру. Начали искать бывшего военного только спустя 5 месяцев.
В Калуге на улице Московской рейсовый автобус врезался в столб. Пострадали 4 человека, ехавшие из Детчино.
И о хорошем. В районе станции 167 километр вчера днём ушла собирать грибы 81-летняя пенсионерка. К вечеру она не вернулась, и родные начали поиски. К утру волонтёры из «Лиза Алерт» обнаружили пенсионерку. С ней всё в порядке.
Будьте аккуратны, если на выходных отправитесь в лес на «тихую охоту», и не забывайте предупреждать близких о том, что идёте в лес.
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