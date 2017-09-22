Бабушку всю ночь искали в лесу под Калугой

Днём в четверг, 21 сентября, в районе железнодорожной станции 167 километр ушла в лес собирать грибы 81-летняя Валентина Козлова. К вечеру она не вернулась, и родные забили тревогу.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», после 20:00 волонтёры и полицейские начали поиски. Около 4:30 пенсионерку нашли. С ней всё в порядке.