Бабушку всю ночь искали в лесу под Калугой

Днём в четверг, 21 сентября, в районе железнодорожной станции 167 километр ушла в лес собирать грибы 81-летняя Валентина Козлова. К вечеру она не вернулась, и родные забили тревогу.
Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», после 20:00 волонтёры и полицейские начали поиски. Около 4:30 пенсионерку нашли. С ней всё в порядке.
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