В Калуге боксёр одним ударом убил друга и расчленил тело

В ночь на 12 апреля в Калуге пропал 43-летний мужчина. В полицию обратилась его мать. Стражам порядка разыскать мужчину так и не удалось. И Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Сам пропавший судимости не имел, однако его круг общения составляли лица, имеющие проблемы с законом, - сообщает 21 сентября калужское региональное управление Следственного комитета.

В рамках расследования началась отработка телефонных звонков. Следователей заинтересовал номер, с которого звонили непосредственно перед исчезновением мужчины. Их насторожил тот факт, что до этого дня пропавший с владельцем этого номера не общался.

- Было установлено, что телефон зарегистрирован на пожилую женщину, однако фактически им пользуется её зять, - добавляют в СК.

Владелец телефонного номера – предприниматель, которому когда-то принадлежал квартира на улице Хрустальной. Недавно он её продал. В последнее время мужчина жил в Санкт-Петербурге.

- Со слов новых владельцев квартиры, на кухне бывшим хозяином спешно был сделан ремонт. При обыске следователи обнаружили многочисленные следы преступления: под вторым слоем линолеума были сгустки крови, а также мелкие красные брызги на мебели. В местах скопления крови следователи увидели характерные разрубы на линолеуме.

Генетическая экспертиза установила, что это кровь пропавшего мужчины.

Предпринимателя задержали. Оказалось, что подозреваемый и потерпевший были знакомы в юности, а в этом году случайно встретились и договорились вместе отдохнуть. Встреча произошла вечером 11 апреля в квартире на улице Хрустальной.

- Со слов подозреваемого, распивая спиртное, старые знакомые заговорили о том, кто чего достиг в жизни. И, вероятно, у потерпевшего возникла зависть. В итоге мужчины поругались, - сообщает СК.- Во время ссоры потерпевший якобы попытался схватить нож и ранить приятеля. Подозреваемый, имея разряд по боксу, отправил его в нокаут. Падая, 43-летний мужчина ударился об угол стола. В результате умер. Подозреваемый, испугавшись последствий, решил избавиться от тела. С помощью топора и ножа расчленил его, останки сложил в сумку и, дождавшись ночи, вывез в лесополосу.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела и установление всех его обстоятельств продолжается.