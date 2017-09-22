Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Пятница, 22 сентября
68.20 / 70.42
$ 57.11 / 59.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

В Калуге рейсовый автобус врезался в столб – пострадали 4 человека

22.09.2017 09:41 10 1976 Елена Французова
В Калуге рейсовый автобус врезался в столб – пострадали 4 человека

В четверг, 21 сентября, около в 15:50 в Калуге в районе дома № 338а по улице Московской произошло ДТП с рейсовым автобусом. ПАЗик вёз пассажиров из Детчино в Калугу.

- По предварительной информации, 58-летний водитель ПАЗа, двигаясь в крайнем правом ряду по улице Московской в сторону улицы Кибальчича, не справился с управлением и врезался в столб, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате аварии пострадал водитель автобуса и три пассажира.

Водитель с открытым переломом левой голени и ушибом грудной клетки находится в реанимации. 51-летняя женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Двух других женщин после оказания медицинской помощи отпустили домой. У них ссадины, гематомы и ушибы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

На «зебре» в Калуге сбили 21-летнего парня 21.09.2017 13:34

На обочине Киевской трассы сбили велосипедиста 21.09.2017 11:03

В массовой аварии с 5 машинами пострадали четыре человека 21.09.2017 10:34

83-летняя женщина погибла под колёсами «Тойоты» 20.09.2017 10:23

Водитель погиб, влетев на «Мицубиси» в дерево 20.09.2017 09:51

20.09.2017 15:59 3049 37
20.09.2017 11:01 3216 8
19.09.2017 22:52 993 6
Все народные новости →

Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 23 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 23 сентября, 13:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория
вс 24 сентября, 14:00
«Вот и стали мы на год взрослей!»
Областной Молодежный центр
вс 24 сентября, 15:00
«Как в старой сказке»
Городской Досуговый центр

Концерты

пт 22 сентября, 19:00
Концерт группы «ПЯТЕRО»
Дом музыки
пт 22 сентября, 21:00
Живой концерт
Кафе-Бар-Буфет "Победа"
сб 23 сентября, 14:00
мастер-класс по HIP-HOP CHOREO
Арена КТЗ, ДК
сб 23 сентября, 19:30
Концерт "Весна в Сан-Бликко"
Небо, антикафе

Кино

Kingsman: Золотое кольцо
В гостях у Элис
мама!
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Новости компаний

Новое в транспортных услугах Калуги: онлайн-сервис Везет Всем 2017

Калужский филиал ПАО МРСК Центра и Приволжья получил Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

Аукцион золотых номеров

Болит спина? Пройди бесплатную диагностику!

Опросы
Краеведы выходят на пикет «Сохраним старую Калугу». А вы хотите, чтобы старые дома сохранялись и на это тратились деньги? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Самокат

Viktorch1311 Сегодня 10:59

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

Новости партнеров

Что такое Форекс, и как простому человеку заработать на валютном рынке?

Электронная коммерция: преодоление трудностей на примере магазина сантехники

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.