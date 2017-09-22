В Калуге рейсовый автобус врезался в столб – пострадали 4 человека

В четверг, 21 сентября, около в 15:50 в Калуге в районе дома № 338а по улице Московской произошло ДТП с рейсовым автобусом. ПАЗик вёз пассажиров из Детчино в Калугу.
- По предварительной информации, 58-летний водитель ПАЗа, двигаясь в крайнем правом ряду по улице Московской в сторону улицы Кибальчича, не справился с управлением и врезался в столб, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
В результате аварии пострадал водитель автобуса и три пассажира.
Водитель с открытым переломом левой голени и ушибом грудной клетки находится в реанимации. 51-летняя женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Двух других женщин после оказания медицинской помощи отпустили домой. У них ссадины, гематомы и ушибы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.
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