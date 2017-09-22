Квартирный вопрос: убийца получил паспорт жертвы и продал жильё

Пятерых мужчин обвиняют в убийстве и мошенничестве в особо крупном размере.

В конце июня в полицию обратилась жительница Краснодарского края, которая сообщила, что ее знакомый житель Обнинска, 63-летний военный пенсионер, в течение пяти месяцев не выходит на связь.

- Было установлено, что в марте на имя пропавшего в другом регионе был оформлен новый паспорт взамен утраченного. При сравнении фотографий на «новом» паспорте и ранее выданном выяснилось, что на фотографиях разные лица, - сообщает в пятницу, 22 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета.

При этом в мае трехкомнатная квартира пенсионера была продана по доверенности.

Вскоре следователи нашли тех, кто был причастен к пропаже обнинца. Ими оказались четверо ранее судимых мужчин во главе с 54-летним жителем Мещовского района.

- По версии следствия, пропавший собирался переехать в Краснодарский край к своей знакомой, а перед этим продать квартиру в Обнинске. О его намерениях стало известно преступным элементам. Один из обвиняемых вошел в доверие к пожилому человеку, регулярно приходил к нему домой, - сообщает СК. - В ходе распития спиртного злоумышленник выяснил, что у пенсионера нет родственников.

В конце января двое мужчин по заказу организатора преступной группы совершили убийство пенсионера в его же квартире, предположительно, задушили.

Тело мужчины, завернув в ковер, вывезли в Мещовский район и спрятали в подвале гаража (на фото).

После этого организатор преступления выехал за пределы Калужской области, где получил новый паспорт на имя убитого, по которому снимал с карты потерпевшего военную пенсию, а затем организовал продажу его квартиры.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Следователи также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников миграционной службы, участвовавших в оформлении паспорта на имя погибшего. Расследование уголовного дела продолжается.