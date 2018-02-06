На мосту опять собирается пробка

Около 16:40 во вторник, 6 февраля, на Гагаринском мосту в Калуге вновь начались проблемы с движением в сторону Правого берега. По сообщению очевидцев, фура одной из продуктовых сетей не может въехать в горку.
Как мы уже рассказывали, вечером 5 февраля многие жители Правобережья добирались домой по 2-3 часа.
Следить за движением по Гагаринскому мосту можно с помощью онлайн-камеры:
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