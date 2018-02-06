На мосту опять собирается пробка

Около 16:40 во вторник, 6 февраля, на Гагаринском мосту в Калуге вновь начались проблемы с движением в сторону Правого берега. По сообщению очевидцев, фура одной из продуктовых сетей не может въехать в горку.

Как мы уже рассказывали, вечером 5 февраля многие жители Правобережья добирались домой по 2-3 часа.

Следить за движением по Гагаринскому мосту можно с помощью онлайн-камеры: