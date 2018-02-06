Скучая в пробке, калужане отжигали в Яндекс.Картах

Думаю, многие согласятся с утверждением, что дороги Калуги вечером 5 февраля напоминали филиал ада. Калужане часами стояли в пробках по всему городу, чего не было уже давно. Карты навигаторов пестрили красным и автолюбители, чтобы хоть как-то развлечь себя и окружающих, отслеживая дорожное состояние в известном сервисе Яндекс.Карты, там же рассказывали анекдоты и отвешивали шуточки. Мы подготовили их небольшую подборку.
Начнём её с правобережного направления. Тут опять фура не смогла подняться в гору и заблокировала движение.
Стоя в пробке, калужане травили анекдоты:
Продавали и покупали машины:
Радовались:
Предлагали взять судьбу в свои руки:
Не повезло однако не только право-, но и левобережцам. В пробках стояли на улицах Грабцевское шоссе, Ленина, Кирова, Баррикад, Болдина, Московская, Гурьянова и других.
На Кирова шутили о правобережцах и предлагали скрасить одиночество:
В Азарово по примеру правобережцев тоже предлагали закатать рукава:
На Ленина искали метро:
На Грабцевском шоссе предлагали потрудиться и прикидывались овощами:
На Болдина пробку заклинали:
На Гагарина взывали к Президенту:
На Глаголева делились грусть-печалью:
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