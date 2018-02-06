Скучая в пробке, калужане отжигали в Яндекс.Картах

Думаю, многие согласятся с утверждением, что дороги Калуги вечером 5 февраля напоминали филиал ада. Калужане часами стояли в пробках по всему городу, чего не было уже давно. Карты навигаторов пестрили красным и автолюбители, чтобы хоть как-то развлечь себя и окружающих, отслеживая дорожное состояние в известном сервисе Яндекс.Карты, там же рассказывали анекдоты и отвешивали шуточки. Мы подготовили их небольшую подборку.

Начнём её с правобережного направления. Тут опять фура не смогла подняться в гору и заблокировала движение.

Стоя в пробке, калужане травили анекдоты:

Продавали и покупали машины:

Радовались:

Предлагали взять судьбу в свои руки:

Не повезло однако не только право-, но и левобережцам. В пробках стояли на улицах Грабцевское шоссе, Ленина, Кирова, Баррикад, Болдина, Московская, Гурьянова и других.

На Кирова шутили о правобережцах и предлагали скрасить одиночество:

В Азарово по примеру правобережцев тоже предлагали закатать рукава:

На Ленина искали метро:

На Грабцевском шоссе предлагали потрудиться и прикидывались овощами:

На Болдина пробку заклинали:

На Гагарина взывали к Президенту:

На Глаголева делились грусть-печалью: