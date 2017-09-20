Всего в Калуге «заминировали» 20 зданий

В Калуге в среду, 20 сентября, в полицию поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в 20 зданиях. Об этом сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Людей эвакуировали с вокзала Калуга-1, из здания областной администрации на Старом Торге, школ №14, 21 и 24, а также торговых центров в разных частях города.

Проверки показали, что сообщения были ложными. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кто стоит за этими анонимными звонками.

Как мы уже рассказывали, перекрытие улиц парализовало движение в центре города. Из-за этого временно был закрыт въезд в город со стороны Анненок. На улицу Кирова автомобилистам разрешили выехать только после 16:00.