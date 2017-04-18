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Сквер пожарным и спасателям остался без видеонаблюдения

18.04.2017 15:06 1 771 Оксана КОЛОСОВА
Сквер пожарным и спасателям остался без видеонаблюдения

Жители микрорайона «Правгород» интересуются, когда региональное управление МЧС приведёт в порядок Сквер пожарным и спасателям, открытый в конце 2016 года в Губернском парке.

- Что-то МЧС никак не доведёт сквер до ума, - пишет в группе «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» калужанка Наталья Степанова. – Сегодня обнаружила тюльпаны в клумбах и ямки, в которые зимой тыкали туи в горшках.


На газоне видны следы от кадок, в которых стояли туи. Рядом растут тюльпаны. Всего в сквере их посажено около 100 штук.

Как мы рассказывали, туи в кадках, а также лавочки и стенды увезли из сквера вскоре после его открытия. В ведомстве нам пояснили, что часть элементов убрали в связи с погодными условиями и по причине зафиксированных там фактов мародёрства: неизвестные разбили установленные в сквере фонари и срезали баннер МЧС.

В связи с этим руководство управления приняло решение установить в сквере видеокамеры. Затем лавочки, стенды и туи обещали вернуть на место. Камеры планировалось смонтировать в январе-феврале нынешнего года, однако этого до сих пор не произошло.

- Сквер будет приведён в порядок к 30 апреля, ко Дню пожарной охраны России, - прокомментировали нам в региональном управлении МЧС. – Лавочки установят, туи посадят. Что касается системы видеонаблюдения, то этот вопрос сейчас прорабатывается. Всё упирается в деньги.

В городской управе Калуги, в свою очередь, нам пояснили, что в муниципальной казне на 2017 год денежные средства на установку системы видеонаблюдения в Сквере пожарным и спасателям не предусмотрены.

Фото: Наталья Степанова.


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Тэги: благоустройство

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