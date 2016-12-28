Из нового Сквера пожарным и спасателям исчезли лавочки, стенды и туи

Как мы рассказывали, во вторник, 27 декабря, в Калуге, в Губернском парке состоялось открытие Сквера пожарным и спасателям. Вскоре после этого оттуда исчезли и лавочки, и тематические стенды, и даже туи в кадках. Об этом написал один из наших читателей в комментариях к фоторепортажу с церемонии открытия.

- А лавочки и стенды они с собой увезли? – недоумевает калужанин. – На момент вечера 27.12.16 нет ни лавочек, ни стендов, ни зелёных цветочков в горшочках. Только камушек, мемориальная доска и гвоздики.

За комментариями мы обратились в пресс-службу ГУ МЧС по Калужской области.

- Действительно, часть элементов сквера мы убрали в связи с погодными условиями и до окончательного монтажа видеокамер, - пояснили там. – Там были зафиксированы случаи мародёрства. В частности, неизвестные разбили установленные в сквере фонари и срезали наш баннер. Поэтому было принято решение об установке там видеокамер, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим в сквере. После чего лавочки, стенды и туи вернут на место.

Камеры в Сквере пожарным и спасателям планируют установить в январе-феврале 2017 года.