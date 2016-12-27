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100 тюльпанов посадили в Сквере пожарным и спасателям

27.12.2016 15:57 1 Оксана КОЛОСОВА

Во вторник, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. В нынешнем году его отмечают в 22-й раз. В Калуге к этой знаменательной дате было приурочено открытие Сквера пожарным и спасателям. Он находится в Губернском парке на улице 65 лет Победы.

Первоначально открытие сквера должно было состояться 16 декабря, в день приезда в Калугу министра МЧС России Владимира ПУЧКОВА. По этому случаю даже планировался ледовый флешмоб на катке, который спасатели залили на центральной площади Губернского парка. Однако у главы ведомства изменились планы и открытие перенесли.

Сегодняшняя церемония прошла без участия фигуристов, зато в сопровождении духового оркестра МЧС. Музыканты не только играли на музыкальных инструментах, но ещё и исполнили несколько известных патриотических песен.  

- Сегодня мы делаем богоугодное дело, потому что вспоминаем и отдаём дань почести и уважения нашим коллегам, которые в мирное время идут в бой со стихией, - сказал в своём выступлении начальник Главного управления МЧС РФ по Калужской области Валерий КЛИМЕНКО.

Инициатором появления сквера стало именно руководство ведомства. Со своим предложением оно обратилось в горуправу. Там идею спасателей поддержали.

Сквер находится недалеко от центральной площади Губернского парка. В центре находится большой камень с памятной табличкой, на которой выбита надпись: «Сквер посвящён людям героической профессии – пожарным и спасателям Калужской области».

В сквере установлены лавочки, а также четыре тематических стенда, посвящённых деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям. На церемонии открытия было озвучено пожелание, чтобы здесь появилась ещё и Доска почёта с фотографиями лучших работников Управления.

- В сквере уже посажено 100 тюльпанов. К 9 Мая они распустятся и будут радовать калужан, - рассказал Валерий Клименко. – Стенды будут обновляться. Есть идеи по развитию сквера. Пока не будем об этом говорить: идея в процессе реализации. Через некоторое время вы сюда придёте и сами всё увидите.

Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН в своём выступлении выразил надежду, что примеру спасателей последуют другие федеральные и региональные структуры и органы местного самоуправления. Правда, пока в горуправу с подобными идеями больше никто не обращался.

- Я думаю, другие ведомства последуют этому примеру, и у нас здесь появятся вот такие тематические точки, - сказал первый заместитель городского головы Андрей ЛЫПАРЕВ. – Это плюс в том числе и для молодого поколения: они будут знать, какие у нас структуры работают.

Что касается катка, залитого сотрудниками МЧС, то город будет поддерживать его в хорошем состоянии. Раньше это делали при помощи машины, которую брали на стадионе «Труд». Теперь для этого собираются использовать технику ледового дворца «Космос».

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество мчс фоторепортаж валерий клименко владимир пучков александр савин андрей лыпарев
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