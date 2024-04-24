Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по делу о получении взятки

По версии следствия, он получил крупную взятку за оказание услуг имущественного характера.

Как уточняется в источнике, Иванов пробудет в СИЗО до 23 июня.

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