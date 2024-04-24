В Буэнос-Айресе люди вышли на протесты из-за образовательной политики

На улицах заметили около 800 тысяч человек. Они остались недовольны реформами президента Хавьера Милея.

Люди потребовали не делать образование платным. Также протестующие не согласны с уменьшением расходов на развитие высших учебных заведений.

Митинги прошли как в столице, так и в других городах.

Судя по данным издания Pagina12, всего на протесты в Аргентине вышли более миллиона человек.