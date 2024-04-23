В Москве тренер по прыжкам на батуте заставил ребенка отжиматься на протяжении часа

Так мужчина пытался наказать 10-летнего мальчика за непослушание, пишет Телеграм-канал Mash.

Во время занятия мальчик баловался и якобы не слушался тренера. Мальчик жаловался на боль в груди.

Дома ребенку стало плохо. Родители отвезли сына в больницу и обратились в полицию.