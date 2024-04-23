Мэр одного из городов Колумбии потерял брюки во время выступления

Мэр Хорхе Элиас Чамс говорил свою речь на торжественном мероприятии в образовательном учреждении. О смешном случае пишет Life.ru.

В какой-то момент с мужчины слетели штаны. Он остался на сцене в одних трусах.

Мэр быстро подтянул их обратно и рассказал, что похудел на 8 килограммов.

Публика поаплодировала чиновнику. Все дружно посмеялись над ситуацией и продолжили мероприятие.