В Москве под арест отправили убийцу байкера

Шахин Аббасов пробудет в СИЗО до 18 июня.

По данным следствия, мужчина позвонил после конфликта из-за парковки своим родственникам. Когда те приехали, они вместе приняли решение убить байкера, сделавшего замечание. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Шахин Аббасов и Шахрат Аббасов избили молодого человека. Шахин Аббасов несколько раз ударил пострадавшего ножом. От полученных травм мужчина погиб.

После этого Аббасовы уехали на заранее приготовленных машинах.

Свою вину Аббасов не признает.

Некоторые СМИ опубликовали фото, на которых видно, что у здания суда собрались московские байкеры.