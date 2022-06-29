В Калужской области жара отступает

В среду, 29 июня, в Калужской области ожидается понижение температуры до комфортной.

Утром температура воздуха составит около +17 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +17.

Осадков не ожидается, будет облачно. Порывы ветра – до 3 м/с.

Ближайшие два дня в Калуге температура обещает быть комфортной, возвращения жары можно ожидать только к концу недели.

Наши предки верили, что если в этот день на небе ясный Млечный путь – к солнечной погоде.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.