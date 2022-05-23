МЧС предупреждает о заморозках в Калужской области 24 и 25 мая
Ночью и рано утром 24 и 25 мая в Калужской области ожидаются заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Температура воздуха может опуститься до -2 градусов.
Спасатели рекомендуют калужанам, у которых есть огороды и сады, укрыть растения, которые боятся холода.
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