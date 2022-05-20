В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В пятницу, 20 мая, в Калужской области сохранится облачная погода, но порывы ветра ослабнут до 3 м/с.

Утром температура воздуха составит около +9 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +10.

Существенных осадков не ожидается.

По народным приметам, дождливый день 20 мая - к теплому сентябрю, а юго-восточный ветер - к хорошей погоде на ближайшие недели.

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