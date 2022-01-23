В Калужской области ожидается похолодание

В воскресенье, 23 января, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около -7 градусов, к вечеру – до -10.

В течение дня в Калуге возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – 88%.

23 января православная церковь почитает память святого Григория. В народном календаре этот день получил название Григорий-летоуказатель. По народным приметам, какая погода стоит на улице, таким будет и лето. Иней на деревьях и траве поутру - к дождливому и холодному лету, ясная погода - к жаркому сезону. Если сухой снег валит большими хлопьями, лето будет засушливым, а мокрый снег - дождливым.

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