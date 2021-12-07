В Калужской области прогнозируют потепление и мокрый снег

Во вторник, 7 декабря, в течение всего дня в Калужской области ожидаются осадки.

Утром возможен снег, днем и вечером – мокрый снег и дождь.

Температура воздуха повысится до +1 градуса.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

7 декабря православные христиане вспоминают святую великомученицу Екатерину Александрийскую. В народном календаре день получил название Катерина Санница, так как обычно с этого времени уже устанавливалась зимняя погода со снегом и открывался сезон катания на санях.

По народным приметам, если 7 декабря на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная.

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