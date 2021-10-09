В Калужской области объявили неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности
Вечером в субботу, 9 октября, в Калужской области прогнозируется отсутствие ветра. Из-за этого в воздухе могут не рассеиваться загрязняющие вещества, предупреждают в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
В нашем регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности с 21:00 9 октября до 9:00 10 октября.
В воздухе может наблюдаться дымка. Возможен неприятный запах.
Ранее подобная погода наблюдалась в Калуге в конце сентября.
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