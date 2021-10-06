В Калужскую область вернется солнечная погода

В среду, 6 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +4 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +6.

В течение всего дня осадков не ожидается.

Влажность воздуха в Калуге составит около 65%, порывы ветра – до 3 м/с.

В ночь на 7 октября вероятны заморозки.

6 октября православные вспоминают святую мученицу Ираиду. В этот день было принято утеплять дома и готовить дрова, так как на Ираиду обычно заканчивалось бабье лето и начинались холода.

По народным приметам, если журавли к этому времени уже улетели, то стоит готовиться к холодам.